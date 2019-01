“Floss In The Bank”, kënga më e re nga Tyga

Reperi Tayga ka publikuar projektin e tij më të ri.

Tayga gjatë ditës së djeshme ka lansuar projektin e ri me titull “Floss In The Bank”, shkruan lajmi.net.

Kësaj kënge, reperi ia ka shoqëruar edhe videoklipin, të cilin e kishte realizuar në shkretëtirë.

Ky projekt njëherësh është i pari për këtë vit nga Tyga, ndërsa së shpejti do ta lansojë albumin e tij të ri. /Lajmi.net/