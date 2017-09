Flet e “dashura” e deputetit: Kjo është e vërteta e lidhjes time me Haxhi Shalën

Anxhelina Shala, një vajzë që jeton në Gjermani, ka shokuar me disa foto në të cilat shihet në krah të deputetit të Nismës, Haxhi Shala, i cili është i martuar dhe ka dy fëmijë.

E Anxhelina në mbishkrimin e fotove e kishte quajtur deputetin të dashur.

Përderisa Haxhi Shala e kishte mohuar se e njeh, duke thënë se mund të jetë vetëm një përkrahës, Anxhelina për Gazetën Express ka rrëfyer historinë e njohjes dhe lidhjen e saj të dashurisë me deputetin e Nismës.

Anxhelina ka treguar se deputetin Shala e ka njohur gjatë luftës pasi edhe ajo kishte qenë pjesë e Ushtrisë Clirimtare të Kosovës.“Pas luftes ne kemi qenë në lidhje për gjashtë muaj derisa ka ardhur gruaja e Haxhiut nga Zvicra me fëmijët dhe unë e kam kuptuar se ai është i martuar dhe nuk më ka dashur asnjëherë”, është shprehur Angelina.

Ajo thotë se 17 vjet më vonë, në Prill të vitit 2016, Haxhi Shala e kishte vizituar atë në Berlin. Aty kishte rifilluar lidhja e tyre.Anxhelina thotë se Haxhiu i kishte premtuar se do të ndahet nga gruaja e tij dhe do të martohet me të.

Madje, ajo tregon se kishin planifikuar edhe të krijonin familje.“Kishim plan të kishim edhe një fëmijë”, thotë Anxhelina.

Ajo pohon se edhe gruaja e Haxhi Shalës e ka ditur për lidhjen e tyre. Sic tregon Anxhelina, gruaja e deputetit është ndier rahat sepse ajo është e kurorëzuar me Haxhiun edhe pse ky ka pasur aferë jashtëmartesore.

Anxhelina tregon se me deputetin janë takuar pothuajse cdo jave dhe se ai e ka vizituar në Berlin e kjo në Kosovë.

E këtë, sipas saj, e kanë ditur fëmijët dhe gruaja e Haxhiut.

Arsyeja pse Anxhelina ka publikuar fotot me deputetin është sepse ajo është lodhur nga premtimet e deputetit, i cili edhe pse i ka thënë se do të ndahet nga gruaja, nuk e ka bërë këtë, duke vazhduar të takohet me të.

Më ka kërku të mos i publikojë fotografitë sepse i ka konvenuar, por mua s’më ka konvenuar, prandaj edhe i kam postu”, ka thënë vajza nga Gjermania.