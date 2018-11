View this post on Instagram

Urime 28 Nentori shqiptarë kudo qe jeni 👐🇦🇱 Jam e privilegjuar të këndoj në eventin e organizuar nga Ambasada e Shqipërisë, për nder të festës së Flamurit! Gëzuar🥂 Fustaaaanin që ma solle mbrëmë 😂@donamatoshiofficial ❤️