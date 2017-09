Fjolla del me një mashkull në Dubai: Kam frikë se do më vras (Foto)

Po qëndron në Dubai akoma.

Nga atje, këngëtarja kosovare Fjolla Morina në Instastory ka hedhur disa fotografi interesante, shkruan lajmi.net

Fjala është për gjimnastikën që ajo po e bën në plazh.

Me trajner personal, këngëtarja shihej duke ushtruar, por, siç duket trajneri e ka munduar fort, prandaj në një nga fotot, ajo la shkrim se mendon që do ta ‘vrasë’ atë me ushtrime të tepërta./Lajmi.net/