“Fivestar Fitness” me koncert në Gjilan, shpërblen klientët me shumë dhurata

Në kryeqytet numëron tre qendra fitnesi në top lokacione te ndryshme, si dhe një qendër në Ferizaj, një në Fushë Kosovë, një në Prizren e një në Gjilan.

E për këtë të fundit, në 4 vjetorin e ditëlindjes, “Fivestar Fitness” ka menduar edhe për banorët e Gjilanit.

Me këtë rast, për Gjilanasit është organizuar edhe një mbrëmje muzikore, koncert ku do të këndojnë yjet e muzikës shqiptare si Mc Kresha, Lyrical Son, Dhurata Dora dhe Blleki.

Përveç këngëtarëve, të pranishmit do t’i argëtojnë me muzikë edhe Dj First, Dj PM dhe Dj Dagz.

Koncerti mbahet në kompleksin “Albanica” në magjistralen Gjilan-Kamenicë të dielën me 12 nëntor nga ora 18:00.

Por nuk përfundon me kaq. “Fivestar Fitness” do të shpërblejë klientët që blejnë ofertën 79,00 euro për anëtarësim njëvjeçar , e nga ai moment ata automatikisht bëhen pjesë e lojës shpërblyese ku do të ndahen rreth 11 lloje të dhuratave.

Shpërblimi kryesor është një makinë e re e tipit Renault Clio Play, dhjetë Iphone 8, dhjetë Ipad e shumë dhurata të tjera.

Që të bëheni pjesë e lojës shpërblyese ofertën mund ta blini prej datës 11 nëntor deri 19 nëntor, në cilëndo nga pikat e “Fivestar Fitness” në Kosovë./Lajmi.net/