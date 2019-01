Fitore minimale, por shumë e rëndësishme për Liverpoolin

Liverpool është rikthyer me pikë të plota nga udhëtimi aspak i lehtë te Brighton.

Para 30 mijë tifozëve në stadiumin ‘Amex’, Liverpool ka arritur të mposht 0-1 vendasit e Brighton, shkruan lajmi.net.

Edhe në këtë sfidë, heroi i Liverpoolit doli të jetë sulmuesi Mohamed Salah.

50′ – GET IN! Salah blasts his penalty into the top right corner to give the Reds the lead!!

[0-1]#BHALIV pic.twitter.com/1sNwPJh01p

— Liverpool FC (@LFC) January 12, 2019