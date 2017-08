Fitoi mbi 5 milionë euro në lotari – tash s’i ka mbetur asnjë cent (Foto)

Nuk mund ta besonte kur televizori publikoi numrat fitues të lotarisë. Jeta e Pete Kyle në pak sekonda ndryshoi tërësisht, pasi në llogarinë e tij tashmë do të ishin mbi 5 milionë euro.

Për shumë njerëz kjo do të ishte një jetë e sigurt, përshi edhe atë të fëmijëve, por pas 3 vjetësh Pete nuk ka më asnjë qindarkë dhe punon si pastrues në një hotel.

Nuk është as e para e nuk do të jetë as e fundit historia dramatike e keqmenaxhimit të parave. Por historia e burri nuk është kaluar pa u vënë re nga tabloidet britanike.

Sipas asaj që raporton ‘Mirror’, Pete nisi që t’i shpenzojë para në masë, duke blerë makina luksoze, anije. Madje ai bënte pushime ëndrrash së bashku me familjen. Shpenzonte rreth 5 mijë euro në ditë. Vetëm pas 3 vjetësh ëndrra e tij mbaroi. /Shqip