“Fisnik Ismaili, mos qofsha ne lëkure tënde, krejt jeta po done me te shku tu e fshi te kaluarën”

Anëtarja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arbana Xhara, ia ka përmendur edhe një herë deputetit të VV-së, Fisnik Ismaili se si e ka përfituar një pjesë të pasurisë së tij.

Xharra, e cila është përfshirë në një polemikë më deputetin Ismaili, ka shkuar ai është milioner falë Hashim Thaçit, i cili, sipas saj, “ia ka mbushë gushen më pare”.

Më poshtë mund të lexoni statusin e plotë të Arbana Xharres:

I ngjajshëm Fisnik Ismajli: Milaim Zeka më quajti lopë

Fisnik Ismaili, mos qofsha ne lekure tande, krejt jeta po done me te shku tu e fshi te kalumen tande. Ti vuan qe krejt jetën kemi me ta përmend qe ta ka mbush gushen pare Hashim Thaci, e qe ia ke shtri qafen bash sikur tepihu qe po e permend. Edhe nipat tu kane me lexu per jargitjet tuja pas Thacit, kot e ki, se te kalumen s’mundesh me e fshi edhe bon hajgare me standard temin, prej pozicionit te milionerit, po bile ti kishe bo ato pare me djers, po i ke bo me pare te pushtetit. Tash edhe me Pacollet, “edhe po ma kona edhe krenar”, hahaha, jo zemer s’ka ashtu, ju ka dale arpallyki qe thojme na ne Gjakove

P.S Fis je bo Agim Bahtir i VV-se.