Fiorentina-Benevento ndërprehet në minutën e 13, kujtohet kapiteni Astori

Emocione të mëdha në ndeshjen mes Fiorentinës dhe Beneventos.

Ndeshja është ndërprerë në minutën e 13 për një minut heshtje, përcjellë “Lajmi.net”.

Kjo për shkak se kapiteni i ndjerë, Davide Astori, kishte në fanellë pikërisht këtë numër.

Tifozët kanë bërë një koreografi gjigante në kujtim të Astorit. /Lajmi.net/

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 11, 2018