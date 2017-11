Fillojnë dorëheqjet nga APN e Shqiprim Arifit; dorëhiqet Ibrahim Latifi-kryetar i njësisë nr.5 të APN-së

Kryetari i nëndegës nr.5 të Alternativës për Ndryshim, Ibrahim Latifi ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga ky subjekt politik.

Latifi, nëpërmjet një postimi në facebook, ka bërë publik ndarjen e rrugëve politike me Shqiprim Arifin.

“Dua të theksoj se bindja ime dhe e shumë qytetarëve tjerë për “Ndryshim të vërtetë ” për të cilin dhashë shumë mundë dhe energji bashkë me shumë miqë, u zëvendësua me Mashtrim real nga APN dhe në shpërputhje me rrugën e premtuar në fillim të krijimit të saj si parti politike” – ka shkruar Ibrahim Latifi në facebook.

Ja postimi i plotë i dorëheqjes së Ibrahim Latifit, kryetarit të nëndegës nr. 5 së APN-së në Preshevë:

Duke u mbështetur në idealin dhe përkushtimin tim për ti shërbyer çështjeve të pazgjidhura të vendit tim, aspiratë për të cilën janë flijuar breza të tërë të popullit tonë: unë, Ibrahim Latifi jap dorëheqje të parevokueshme nga kryetari i njësisë nr. 5 të Alternativës për Ndryshim , si rezultat i “tradhtisë dhe mashtrimit të vazhdueshëm që po i bëhet votuesve të APN-së në veçanti dhe qytetarëve të Preshevës në përgjithësi”.

Shkaqet dhe arsyet e dorëheqjes sime nga APN-ja po i jap në vijim:

Angazhimi im në themelimin e njësisë nr. 5 në qytetin e Preshevës ka qenë i sinqertë

dhe qëndron larg çdo interesi personal, ku bashkë me tërë strukturën e kësaj njësie në zgjedhjet e fundit lokale arritëm që të sigurojmë mbështetje të fuqishme për Alternativën për Ndryshim.

Pas konsolidimit të pushtetit lokal ku në krye të komunës ishte APN, struktura e njësisë nr. 5 të qytetit të Preshevës, përkundër mbështetjes së madhe duke i siguruar 219 vota për subjektin, nuk u përfaqësua në asnjë organ të rëndësishëm të pushtetit lokal në përputhje me rezultatet e treguara.

Përveç mungesës së përfaqësimit meritor në organet e Komunës, njësia nr. 5 nuk gjeti mbështetje në realizimin e kërkesave reale për projekte në infrastrukturë në interes jo vetëm të kësaj njësie, por të projekteve që ishin në interes të të gjithë qytetarëve siç janë: Projekti i parkut në një pjesë të rrugës së Gjilanit, konkretisht në parcelën nr. 5165 Komuna katastrale e Preshevës, kërkesë e gjithë qytetarëve të komunës së Preshevës për krijimin e një ambienti të gjelbëruar, duke siguruar edhe një kënd të lojërave për fëmijë si dhe elemente të pushimoreve për të gjitha moshat, kërkesë kjo e bërë më 08.03.2016 e premtuar në fushatë dhe e harruar në pushtet, premtim edhe i ditëve të fundit për këtë njësi që është siguruar një donacion ndërkombëtar. Ndertimi i trotuarit për sigurimin e lëvizjes së këmbësorëve në rrugën e Gjilanit gjegjësisht nga Kozari deri te Vila Letafet, kërkesë e vazhdueshme dhe e mundshme për realizim që poashtu nuk gjeti mbështetje gjatë tërë qeverisjes së pushtetit lokal edhe përkundër punimeve që janë bërë në këtë rrugë. Vazhdimi i rregullimit në shtratin e lumit për skaj rrugës së Gjilanit nga pjesa e mbetur deri në mbarim të shtëpive në pjesën e epërme të qytetit, projekt i premtuar që poashtu hasi në veshë të shurdhër.

Zhgënjimi im pas këtyre përpjekjeje dhe pritjesh që të realizohen synimet e premtuara gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, bëri që angazhimi im në APN të ndahet përfundimisht!

I falënderoj të gjithë mbështetësit e kësaj njësie në të njëjtën kohë i kërkoj falje në vend të atyre që premtuan.

Me respekt,

Në Preshevë

Më, 11 Nëntor 2017

Ibrahim Latifi

Ish kryetar i njësisë nr. 5 Preshevë