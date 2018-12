Fifi nuk përmbahet, i bën kërkesë publike Ardit Gjebresë

View this post on Instagram

@arditgjebrea e nderume me e knu kangen bashke me ty , je ARTISTI jem i preferum 😍🙏🏼.. publikisht po ta kerkoj nje bashkpunim 🥰 a ta fus @tavnikcity mik 🙊😂 #psikopatjajote #acapella thank u @miranda_dupi @cointirana @sagerimakeup @edona_raci per perkushtimin dhe energjin e mire ❤️🙌🏼 ju jam mirenjohse !!!