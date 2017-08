FIFA publikon kandidatët për futbollistin e vitit, shumë befasi

.

FIFA ka publikuar kandidatët për futbollistin më të mirë të vitit në botë, i njohur si “The Best”.

Më së shumti futbollistë ka Real Madridi, plot shtatë, përcjellë “Lajmi.net”.

Më pas renditen Barcelona, Bayern e Juventus.

Më poshtë e keni listën komplete të lojtarëve.

Lista: Bonucci, Buffon, Carvajal, Ronaldo, Dybala, Griezmann, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta, Kane, Kante, Kroos, Lewandowski, Marcelo, Messi, Modrić, Navas, Neuer, Neymar, Ramos, Sánchez, Suárez, Vidal, Aubameyang. /Lajmi.net/

Here are the 2⃣4⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Player 2017 💪 pic.twitter.com/cJIfVGocCw

— FIFA.com (@FIFAcom) August 17, 2017