FIFA 18 ia bëri flokët e gjatë, Khedira tallet keq me video-lojën

Sami Khedira është tallur keq me video-lojën FIFA 18.

Ylli i Juventusit, Sami Khedira, tash e dy vjet i mban flokët më të shkurtër.

Mirëpo, “EA Sports”, kompania prodhuese e video-lojës FIFA 18, ka gabuar përsëri, përcjellë “Lajmi.net”.

Ata ia kanë lënë flokët përsëri të gjatë Khediras.

Mesfushori ka reaguar duke u tallur me FIFAn-n në Twitter.

Gjermani ka falënderuar video-lojën që pëlqen flokët e gjatë të tij, por ka thënë që tash e dy vjet i ka prerë flokët.

Postimi i Khediras është shpërndarë gjithandej në rrjetet sociale. /Lami.net/

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair… but I'm wearing it short for almost two years now… 🙄😄💇🏻‍♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp

— Sami Khedira (@SamiKhedira) October 12, 2017