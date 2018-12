Festë në familjen e Aurela Gaçes, ja çfarë kremtohet

Aurela Gaçe është nënë e dy vajzave dhe gëzon një jetë të lumtur familjare.

Sot është një ditë e rëndësishme për të pasi vajza e saj e vogël feston ditëlindjen me ç’rast nuk ka munguar as urimi i së ëmës, shkruan lajmi.net.

Me anë të një postimi të ndarë me ndjekësit në Instagram, Gaçe me këto fjalë zemre uron vajzën për ditëlindje.

“Si sot, dy vjet më parë, në këtë orë, erdhe në jetë ti, jeta jonë, bota jonë. Përfundimisht kjo na hoqi trurin të gjithëve në shtëpi, neve edhe Grace, motrës së madhe, apo si i ka ardhur edhe goja tani tëpë tëpë tëpë gjithë ditën. ZOT faleminderit për këtë bekim”, janë fjalët e Aurelës.

Aurela Gaçe ka vite që është në skenën tonë muzikore dhe kjo në saje të zërit të veçantë që posedon. /Lajmi.net/