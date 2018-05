Festë e ‘çmendur’ tek “OTR”, kjo është arsyeja

The celebration after the Video shoot with @raf_camora #SheGiveMeToto #SheGiveMeTotoYaYaYa @bledkrasniqi @bigkikotr @big3rnah @donvid1 @ @ambraalmeta @oriolamarashi @shahocasado @djcraxotr @faridodavis @1cy_otr @grofofficial @lledu1 @varrosi.otr @rreli.jr all I’m saying is be fucking ready for #TOTO 😉

A post shared by NOIZY (@zinizin) on May 24, 2018 at 6:46am PDT