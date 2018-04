Ferronikeli deklarohet për ndaljen e prodhimit në fabrikë

Punëtorët e Fabrikës "Ferronikel" bashkë me kontraktorët kanë ndërprerë punë për shkak të, siç thonë ata, mospagesës së 30% të muajit shkurt.

Lidhur me këtë problem, menaxhmenti i Fabrikës “Ferronikel” në një përgjigje për “Indeksonline” ka thënë se fabrika është përballur me disa vështirësi teknologjike dhe se kur të jenë gati do të rifillojnë.

Sipas tyre, kur lënda e parë të jetë në dispozicion, ata do të vazhdojnë të operojnë me kapacitet të plotë dhe sipas programit.

Mirë në këtë përgjigje të tyre, nuk përmendet vendimi i punëtorëve për të lënë punën derisa të kryhen obligimet ndaj tyre.

“Të enjtën, më 05 Prill 2018, kompania NewCo Ferronikeli ka reduktuar përkohësisht kapacitetin e fabrikës së saj pas një jave të suksesshme të testimit të prodhimit. Fabrika është përballur me disa vështirësi teknologjike, por tani është gati të rifillojë në operimin e plotë në afat kohor sa më të shkurtër të mundshëm. Sapo që lënda e parë të jetë në dispozicion, ne do të vazhdojmë të operojmë me kapacitet të plotë dhe e gjitha kjo bëhet sipas programit. Ne e vlerësojmë mbështetjen e punonjësve dhe partnerëve tanë dhe besojmë që do të përmbyllim me sukses programin tonë të ristartimit të operimit të plotë të fabrikës”, thuhet në përgjigjen e tyre.