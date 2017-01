Ferizaj: Policia jep detaje për konfiskimin 5 mijë kg duhan të papërpunuar (Foto)

Policia e Kosovës në Ferizaj te enjten gjatë një kontrolli në shtëpinë e një personi ka gjetur dhe konfiskuar mbi 5000 kg duhan të papërpunuar.

Po ashtu sipas komunikatës së policisë rajonale të Ferizajt, në shtëpinë e të dyzuarit S.T 43 vjeç është gjetur edhe një makinë për bluarjen e duhanit.

“Pas punës së suksesshme operative në teren dhe mbledhjes së informatave, hetuesit e Sektorit të Hetimeve Rajonale të Ferizajt në bashkëpunim me zyrtarët e Doganës së Kosovës, dje kan realizuar një aksion në fshatin Dardani, ku kanë bastisur shtëpinë e të dyshuarit S.T. 43 vjeç , me ç’rast është gjetur një sasi e papërpunuar e duhanit të kontrabanduar – 5.260 kg si dhe makina për bluarjen e duhanit të cilat janë konfiskuar nga zyrtarët e Doganës të cilët do të merren me rastin në vazhdim”, thuhet në komunikatë./Lajmi.net/