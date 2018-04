Femrat me të pasme të mëdha janë më të zgjuara dhe të shëndetshme

Rezulton se të pasmet e mirë dhe e fuqishme janë më shumë se vetëm një tërheqje seksuale, por një tregues i vërtetë i inteligjencës në rritje dhe një tregues për rezistencën e sëmundjes kronike!

Ky lajm interesant vjen drejt nga shkencëtarët e Universitetit të Oksfordit që zbuluan se këto tipare të shquara ekzistojnë me gratë që kanë të pasme të mëdha.

Gratë me të pasmet më të mëdha se mesatarja kanë nivele më të ulëta të kolesterolit dhe metabolizojnë më mirë sheqerin pasi ato kanë më shumë gjasa të prodhojnë hormone. Pra, kjo do të thotë se ata kanë më pak gjasa të përjetojnë gjëra të tilla si problemet e zemrës dhe diabeti, transmeton lajmi.net.

Të pasmet e mëdha kërkojnë yndyrë të tepërt të Omega 3. Këto janë treguar për të katalizuar zhvillimin e trurit. Gjithashtu zbulimi ishte diçka interesante në lidhje me fëmijët që kanë lindur për gratë me të pasmet më të gjerë se normale. Ata ishin në të vërtetë intelektualisht superior ndaj fëmijëve qe kanë lindur nga nënat me të pasme më të zbehta! /Lajmi.net/