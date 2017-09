Femrat çmenden pas shqiptarit hero që shpëtoi banorët në Teksas nga përmbytjet (Foto)

Një 31-vjecar shqiptar është vlerësuar, pasi ka shpëtuar disa njerëz nga përmbytjet në Harvey me barkën e tij.

Ai është Raz Halili, i cili u vlerësua me titullin ‘RescueBae’, pas një fotoje që tregonte veprimet e tij për tu ardhur në ndihmë njerëzve.

Një banore e Teksasit, e njohur me ermin e saj në “Facebook”, si Ariel Marie, fillimisht ndau fotografinë e Halilit dhe më pas ka nisur.

Ajo ishte një vajzë e cila i shkroi: “Ti as nuk e di se sa shumë vetë ju kane bekuar. Unë jam dashur me ju. Unë do t’iu gjej ju”. Halili tha për Daily Mail se ai besonte se vajza ka parë punën e tij dhe i ka shpërndarë foton dhe më pas i kishte shkruan në “Facebook”.

Halili tha se ai dhe kushëriri i tij, Gëzim, kanë punuar më orë tëra gjatë ditës dhe natës për të ndihmuar të përmbyturit.

“Më e keqja e shkatërrimit që pamë ishte në zonën Port Arthur, shtëpitë e pleqve u përmbytën ne ujë, pacientët po prisnin të lëviznin nga anijet në tokë të thatë. Shumë shtëpi dhe apartamente ishin tërësisht të përmbytura. Gjatë gjithë kësaj çmenduri, gjithashtu kishte shumë të tjerë që ndihmonin së bashku me zyrtarët lokalë të shtetit.

Ishte bukur të shihje njerëz që i ndihmonin të tjerët nga mirësia e zemrës, pa marrë parasysh racën, fenë apo partinë politike. Unë besoj se ky është shpirti i vërtetë i Amerikës”, tha Halili.

Gezimi erdhi së pari në Shtetet e Bashkuara në vitet 1990 si një refugjat.

Kosova i detyrohet Amerikës me nje borxhi të madh pasi na kanë dhënë lirinë tonë, ne po shfaqim dashurie dhe vlerësimi që kemi për SHBA-ne”, tha ai.