Femra – mos u shqetësoni pse keni gjoksin e vogël, ju keni këto përfitime

Ndër vite meshkujt thuhet se kanë preferuar femrat me gjoks të madh, sepse i sillnin më shumë dëshirë seksuale.

Ja disa arsye pse gjoksi i vogël ka shumë të mira në jetën e një femre:

1. Ndjejnë më shumë kënaqësi Hulumtimi nga Universiteti i Vjenës ka dalë në përfundimin se femrat që kanë gjoksin e vogël kanë 24% më shumë ndjeshmëri, sepse janë më të lehta për të stimuluar.

2. Veshin këmisha pa vështirësi Femrat që e kanë gjoksin e madh e kanë më të vështirë për të vendosur për veshjen. Ndërsa femrat me gjoksin e vogël, nuk e vrasin mendjen se shumica e veshjeve i rri mirë.

3. Nuk kanë probleme me kurrizinStudimet kanë treguar se femrat me gjoks të madh, kanë probleme me fundshpinën. E kundërta ndodh me femrat me gjoks të vogël të cilat nuk kanë probleme të tilla.

4.Mund të dalin edhe pa reçipeta Në shumë raste femrat me gjoks të vogël, edhe nuk përdorin reçipeta. Ato e shijojnë më shumë ndjeshmërinë e lirisë.

5.Mund të flenë në pozitën e dëshiruar Femrat me gjoks të vogël nuk privohen nga mënyra si flenë. Ato mund të flenë edhe me pozicion që nuk pengohen nga gjoksi.

6. Duken më të reja Sipas ekspertëve femrat me gjoks të vogël, duken më të reja dhe të tonifikuara në sytë e të tjerëve. Ato kanë më pak probleme me trupin dhe nuk e vrasin mendjen si femrat me gjoks të madh që përpiqen që gjoksi i madh të mos i duket keq. /blic/