Fejohet vëllai i Andrra Destanit, kjo ishte atmosfera (Foto)

Vëllai i Andra Destani e ka kurorëzuar dashurinë e tij me fejesë ndërsa sigurisht se nuk ka munguar urimi publik i motrës.

Gruaja e këngëtrit Sinan Hoxha, Andra, me rastin e fejesës së vëllait ka zgjedhur këto fjalë për ta uruar, shkruan lajmi.net

”Një ditë e veçant jo vetem per ty Vella i dashur por edhe per mua! Ne te tilla raste zemra mbushet plot dhe fjalet nuk gjenden leht per ta pershkruar gezimin tim. Urime fejesen bashk me Princeshen tende Aiden dhe shpresoj qe gjithmone te jeni keshte te Lumtur si sot e pergjithmone! Ju dua”, ishin fjalët e saj.

Ndërsa momente nga atmosfera e festës ju sjellim në vazhdim: