Fatmir Limaj: Zafir Berisha do të jetë kryetar i ardhshëm i Prizrenit

Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj thotë se Zafir Berisha, do të jetë kryetari i ardhshëm i Prizrenit.

Sipas tij, Berisha së bashku me kandidatët e tjerë të Nismës, do të dalin fitues të zgjedhjeve.

“Zafir Berisha është kryetari i pakontestueshëm i Prizrenit”, tha Limaj, gjatë një takimi që ka pasur sonte me kandidatët e Nismës për Kuvendin e Prizrenit.

“Ju do të jeni ekipi fitues i zgjedhjeve në Prizren”, ka thënë Limaj.

Në këtë takim, Limaj e Berisha kanë diskutua për të gjitha hapat e veprimit në organizimin e zgjedhjeve.

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha foli për platformën zgjedhore të NISMA për Prizren.

Ai, kërkoi nga kandidatët dhe strukturat e partisë që të jenë pranë qytetarëve për të kërkuar besimin e tyre, që “Prizrenin t’ua kthejmë qytarëve”,shkruan PrizrenPress.

“Padyshim se fryma e NISMA-s socialdemokrate, tash e sa vite është instaluar në qytetin e Prizrenit, frymë kjo që do të kurorëzohet me fitoren e radhes me 22 tetor”, tha Berisha.