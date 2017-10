Fatmir Gashi: Gazmend Muhaxheri e ka institucionalizuar haraçin në Pejë

Kandidati i AAK’së për Kryetar të Pejës, Fatmir Gashi ka lëshuar akuza në drejtim të Kryetarit në detyrë, Gazmend Muhaxheri se e ka institucionalizuar haraçin në komunë. Ka thënë se bizneset janë keqtrajtuar nga pushteti i LDK’së.

Në një intervistë për Komitet, Gashi ka folur edhe për problemet e qytetit të Pejës duke filluar nga mbeturinat, ndërtimet pa leje, deponitë e bërllokut e prishjen e shtretërve të lumenjve.

Gashi ka thënë se nëse e merr mandatin e Kryetarit do të përmirësojë gjendjen e arsimit. Ka thënë se do të marrë fund edhe mësimi i kombinuar ku fëmijët e klasave të ndryshme, mësojnë bashkarisht në të njëjtën klasë. Ky zyrtar i AAK’së ka thënë se do të mbyllen gjashtë shkollat në fshatrat e Pejës ku nuk ka mjaftë nxënës.

Ka premtuar se do të mbyllë deponinë e bërllokut e cila ndodhet afër fshatit të Hajredin Kuçit.

Në këtë intervistë, Gashi ka folur edhe për zonën e lirë ekonomike, balotazhin dhe për problemet tjera të pejanëve.