Faqet e internetit gjurmojnë çdo lëvizje

Disa nga faqet më popullore në internet gjurmojnë çdo lëizje tuajën, është zbulimi tronditës i një studimi të ri.

Qindra faqe, përfshirtë ato të Microsoft, përdorin kode sekrete të quajtura skripte të “riprodhimit të sesionit”, për të monitoruar aktivitetin tuaj online.

Lloje të fshehura të dhënash përdoren për të regjistruar gjithçka që ju bëni teksa vizitoni një faqe, përfshirë dhe atë që shkruani duke lëvizur mausin.

Por kjo mund të përdoret nga palë të treta për të gjetur gjithçka që nga detajet e kartave të kreditit, tek ankesat mjekësore duke vënë në rrezik vjedhjen e identitetit dhe mashtrimet online.

Këto gjetje janë pjesë e Princeton University’s Web Transparency and Accountability Project, e cila monitoron faqet e internetit dhe shërbimet për të gjetur çfarë mbledhin kompanitë nga të dhënat e përdoruesve, si i mbledhin dhe çfarë bëjnë me to.

Rezultati? 482 nga 50 mijë faqet kryesore për nga numri i vizitorëve përdorin skriptin e “riprodhimit të sesionit”.