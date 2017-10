Fansja kritikon Ermal Mamaqin: Po promovon njerëz pa asnjë talent

Ermal Mamaqi, moderator shqiptar njihet për suksesin që ka emisionin ‘Xing me Ermalin’.

Por, ky emision po del të jetë zhgënjyes për një shikuese të rregullt dhe për këtë gjë ka një arsye, shkruan lajmi.net

Ermali kësaj radhe ka ftuar Eni Koçin dhe një person të panjohur shumë për publikun, të quajtur ‘Shpetimhaj’ e që nuk ka ndonjë profesion të caktuar.

Ky fakt ka bërë që moderator të kritikohet nga fansja, për promovim të njerëzve pa asnjë talent.

“me kete provomvimin e njerezve pa asnje talent sic e ke bere me kete personin e panjohur ‘Shpetimhaj’ me ke zhgenjyer shume!!! Sa keq qe edhe nje emision i vetem qe shikoj me qejf te me deshproj” janë ndër tjera fjalët e saj!/Lajmi.net/