Familja Kardashian sjellin fotosesionin e fundvitit

Jemi në prag të festave të fundvitit dhe përgatitjet kanë filluar në të gjitha anët.

Shumë prej fytyrave publike kanë realizuar fotosesione për t’i mbajtur kujtim me rastin e këtyre festave, shkruan lajmi.net.

Edhe familja Kardashian ka realizuar një set fotografik familjar në të cilin për dallim prej herave të tjera vijnë shumë më të thjeshtë.

Të veshur me xhinse dhe me bluza të bardha, Kardashianët realizuan një set më ndryshe prej të tjerëve.

Me buzëqeshje në fytyrë dhe me fëmijë afër vetes, yjet e “Qëndroni me Kardashianët” publikuan imazhe të ëmbla, të cilat u pëlqyen dhe komentuan shumë. /Lajmi.net/