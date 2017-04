Fallxhore në Big Brother, tregon fatin e banorëve (Foto)

Me sa duket dhe banorët e Big Brother janë të interesuar në leximin e fatit nga fallxhoret.

Lupçe e ka të qartë 2017 është viti i mbarësisë, famës dhe i parave për të.

Ai flet me Fotininë dhe me banorët e tjerë që janë mbledhur në oborr për t’u treguar se para ca kohësh ka folur me një fallxhore që ja ka bërë këtë parashikim dhe se në Big Brother ka hyrë rastësisht.

“Mua më kanë thënë që në vitin 2017 do të bëhem i famshëm. Më kanë thënë para ca kohësh. Mua më erdhi spontane. Katerina aplikoi, unë jo”, thotë ai.

Lupçe rrëfen se tek parashikimi që i kanë bërë i kanë gjetur shumë gjëra të tjera që i kanë ndodhur në jetë, që nga ngelja në provime e deri tek tragjedia e ndërrimit të jetës së gjyshit.