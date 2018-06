Fakte unike për dashuruesit e kafenë

Ata e duan kafen, por edhe kafja i do ata.

Ja ç’mund të thuhet për të apasionuarit pas kafes dhe na thoni nëse s’janë të vërteta.

1. Një nga arsyet pse ngrihen nga krevati është ideja se do pinë kafe

2. Ndihen fizikisht dhe mendërisht persona të tjerë para finxhanit të parë të kafesë.

3. Duhet thjesht një gllënkë kafe për t’i kujtuar se çdo gjë do të jetë OK përgjatë ditës.

4. Njerëzit që i njohin e kuptojnë kur ata kanë kohë pa pirë kafe.

5. Sapo marrin kafen e radhës, ndihen sikur kanë fuqi magjike.

6. Nëqoftëse përmendet fjala kafe, ata duhet patjetër të pijnë një tjetër.

7. Kur ndihen të nervozuar apo acaruar me dikë, gjejnë ngushëllim dhe zbuten me një kafe.

8. Ata e dashurojnë kafen e çdo lloji, të çdo forme e sido që ajo të serviret.

9. Nuk e shohin si fiksim dashurinë për kafen, por si një miqësi me shumë përfitime.

10. Me aq sh