Facebook merr vendim të fshijë postimet

Vendimi më i fundit i Facebook do të bëje që në faqet e gjithsecilit të fshihen postime që kanë informacion të rremë ose që nxisin dhunë.

Politikat e reja të platformës do të heqin çdo tekst apo imazh që është krijuar me qëllim që të nxisë dëmin fizik.

Facebook do të punojë me organizatat vendase dhe ndërkombëtare për të identifikuar informacione të tilla, duke përfshirë postimet me shkrim dhe fotot e ndryshuara.

Themeluesi i Facebook, Mark Zuckerberg ka deklaruar se nuk do të hiqen informacionet e rreme nëse kompania nuk mendon se nxit dhunën apo dëmin fizik.