Facebook arrin marrëveshje për transmetimin e Premierligës

Besohet se Premier Liga ka diskutuar edhe me YouTube dhe Netflix rreth të drejtave të transmetimit në pjesë të tjera të botës.

Kjo është një arritje e madhe për rrjetin social, pas dështimit për t’i siguruar të drejtat e transmetimit nga rrjetet televizive si Bein Sports dhe Fox Sports Asia, në ankandin për të drejtat e transmetimit në Tajlandë, Vietnam, Kamboxhia dhe Laos.

Marrëveshja do të implementohet në fillim të sezonit 2019-2020 dhe do të vazhdojë deri më 2022 – që do të thotë se Facebook do të transmetojë të gjitha 380 ndeshjet e Premier Ligës në ato vende, transmeton Gazeta Express.

Facebook po përpiqet të rrisë portofolin e tij të sporteve. Rrjeti social ka mbuluar ndeshje të bejsbollit, basketbollit dhe ndeshje të Ligës së Kampionëve në SHBA përmes partneritetit me Fox Sports.

Pavarësisht se transmetimi i Premier Ligës nga Facebook do të bëhet në disa pjesë të Azisë, kjo mund të jetë e rrezikshme, pasi njerëzit do të mund të përdornin shtesa të ndryshme të shfletuesit të internetit, për t’i ndryshuar IP-të dhe vendndodhjen.

Shtesa vps si HOLA, mund të ndryshojë vendndodhjen tuaj në internet, thjeshtë duke zgjedhur në listën e vendeve një vend në të cilën dëshironi të dukeni se jeni.