Evropianët për të rinjtë shqiptarë: Jetë luksi edhe pse s’kanë bukë të hanë

“Fëmijët e pasur të Tiranës”, ishte artikulli që agjencia e lajmeve Daily mail i kushtoi të rinjëve dhe fëmijëve të pasur të Tiranës.

Të rijntë shqiptarë shfaqeshin ndërsa jetonin në luks të shfrenuar duke filluar nga makinat e shtrejnta,veshjet luksoze, udhëtimet dhe aksesorët e shtrejntë.

Por pas publikimit të këtij lajmi në Facebook nga Daily mail, komente të shumta kanë vërshuar në drejtim të të rinjve shqiptarë.

Ndjekës të Daily mail në Facebook i kanë akuzuar të rinjtë shqiptarë si shfrytëzues të një pasurie e cila është ngritur duke shitur drogë nëpër rrugët e Londrës.

“Gjysma e botës është e uritur dhe gjysma tjetër është në dietë

Shqipëria është një vend i varfër dhe kjo është më e mira që mund të bëjnë :(”

Londra është e mbushur me shqiptarë që përdorin drogën dhe prostitucionin, kjo është një botë në të cilën jetojmë”, shprehet një komentuese, përcjell albeu.com.

“Fëmijët e pasur të Tiranës” … Epo mirë … të gjithë ata që jetojnë në Tiranë ose në përgjithësi në Shqipëri pranojnë se 90% e atyre “fëmijëve të pasur” kanë disa të vërteta “super mafie të lidhura me baballarë të pasur” … Me një mesatare paga mujore prej më pak se 500 dollarë dhe nëse jeni me fat që të merrni 1000 dollarë në muaj në privat, ato “baballarë të pasur të fëmijëve” kanë diçka tjetër për të bërë “të gjelbërta”, ndoshta për atë “gjelbërim” që po ndodh në të gjithë Evropën 😂, shprehet një komentues.

“Shqiptarët janë derra të neveritshëm”, shprehet një tjetër.

“Njerëzit e sëmurë bëjnë qef kështu”, thotë një tjetër.