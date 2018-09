“Është një turp që nuk e mposhtëm Real Madridin”

Diego Simone nuk është ndarë i kënaqur me rezultatin e derbit Real Madrid – Atletico Madrid.

Real Madrid dhe Atletico Madrid kanë luajtur barazim 0-0 në ‘Santiago Bernabeu’ në ndeshjen e xhiros së shtatë të La Ligas.

“Portieri i tyre pati një paraqitje të shkëlqyer në pjesën e parë, në pjesën e dytë gjithë skuadra e tyre luajti mirë, ata kanë lojtarë të mëdhenj”, ka deklaruar Simeone pas ndeshjes me Real Madrid.

Simeone tutje ka thënë se është turp që skuadra e tij nuk mori pikët e plota në Bernabeu.

“Ne po zhvillojmë ndeshje të mira, këtë e bëmë edhe sot. Është një turp që nuk fituam”.

“Ne nuk krahasohemi as me Real Madridin as me Barcelonën. Ne krahasojmë veten tonë me Atleticon më të mirë në histori, dhe ky grup mund të jetë aty”./Lajmi.net/