Është gjatë në skenën muzikore, Gili tregon të preferuarit e estradës

Gili është këngëtarja e cila për vite me radhë i ka qëndruar besnike skenës muzikore.

Ajo ka qenë e ftuar në një intervistë për emisionin “Mirage”, ku foli shumëçka rreth profesoinit që ushtron, shkruan lajmi.net.

Pas një pauze të gjatë, këngëtarja është rikthyer me projekt të ri muzikor, e për “Mirage” ajo ka zbuluar nëse do të sjell ndonjë këngë të re gjatë verës si dhe a do të jetë aktive në dasma.

Meqë është prej vitesh në skenë, Gili ka treguar se kë prej artistëve të estradës sonë e preferon dhe arsyen përse.

Ndiqeni videon e mëposhtme nga minuta 7:40 dhe mësoni se çfarë thotë Gili.