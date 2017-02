Ermal Fejzullahu me veshje të njëjtë me këngëtarin kosovar në klipet e tyre (Foto/Video)

Këngëtari Dorandd Sinani ka publikuar videoklipin e ri në bashkëpunim me Labinot Tahirin, në datën 3 shkurt.

Fjala është për këngën ‘Ti e din’ e cila ka marrë vëmendjen e publikut dhe po pëlqehet, shkruan lajmi.net

Në këtë klip, ai paraqitet me një pallto interesante.

E me të njëjtin model, është paraqitur edhe Ermal Fejzullahu në klipin me Noren i lansuar me 4 shkurt, e i pëlqyer shumë nga publiku.

Pra, vetëm për një ditë ndërmjet, dy këngëtarët u paraqiten me veshje të njëjtë, duke bërë kështu një rastësi interesante!/Lajmi.net/