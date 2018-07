Ermal Fejzullahu drejt finalizimit të duetit me reperin e njohur

Këngëtari Ermal Fejzullahu po vjen me bashjkëpunim.

Këtë herë ai ka bashkuar idetë me reperin Kidda dhe premton që kënga do të jetë një hit veror, shkruan lajmi.net

Ishte vetë Ermali i cili për lajmi.net e ka zbuluar duetin që do të publikohet shumë shpejtë.

”Po, jam duke punuar dy këngë të reja, njëra me Bes Kallakun dhe tjetra është me reperin nga Suedia, Kidda”, kishte thënë ai për lajmi.net dhe derisa kënga ‘Daja’ me Bes Kallakun ka arritur të klikohet më shumë se 5 milion herë, dueti tjetër me reperin i cili jeton dhe vepron në Suedi do të publikohet gjatë këtyre ditëve./Lajmi.net/