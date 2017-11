Erjona do ta bëjë ‘horë’ Xhemailin!

Erjona Sulejmani nuk ka ndërmend të ndalet me kaq.

Vetëm pak ditë më parë, futbollisti i famshëm shqiptar Blerim Xhemaili shokoi publikun me lajmin se martesës së tij (në pamje të parë të lumtur) me modelen Erjona Sulejmani, i kishte ardhur fundi, shkruan “Panorama”.

Në një deklaratë me anë të përfaqësuesëve të tij, Xhemaili bëri të ditur se ishte lodhur nga fakti që nëna e djalit të tij kishte përdorur pa kriter mbiemrin e tij në media e në biznes me qëllime përfitimi.

Por duket se vetë Erjona nuk ka ndërmend të ndalet me kaq.Në një lidhje direkte me emisionin “Non Solo Calcio” në Itali, Sulejmani u shpreh se i ka ardhur shumë keq për skualifikimin e Italisë nga Botërori 2018 dhe bëri një deklaratë bombastike:

“Së shpejti do të dalë në treg libri im dhe do të jetë përvëlues. Do të tregoj të gjithë sekretet dhe ato që ndodhin në dhomat e zhveshjes së Serisë A”.

Nuk dihet ende nëse pjesë e librit do të jetë edhe ish-bashkëshorti i saj.

Por, nisur nga divorci tepër i hidhur, gjasat janë që edhe ai të jetë përfshirë.