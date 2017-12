Erion Veliaj mes dy femrash, ‘ndez’ atmosferën për herë të parë duke vallëzuar në publik

Erion Veliaj ishte i ftuar special sot në "Dance with me" e në një spektakël kërcimi nuk ka si të mos kërcesh dhe kryebashkiaku i la të gjithë gojë hapur me aftësitë e tij në kërcim.

Pas një interviste të shkurtër,, moderatorja sfidoi kryebashkiakun të kërcente dhe Veliaj nuk ngurroi fare duke e mahnitur edhe vetë Alketën e cila më pas i la vendin balerinës.

Veliaj kërceu edhe pak me balerinën, ndërsa anëtarët e jurisë e komplimentuan për këtë performancë që dhuroi.