Erdogan për vrasjen e Khashoggit: Presim reagimin zyrtar të SHBA-së

Turqia pret që Shtetet e Bashkuara të reagojnë zyrtarisht, pas hetimeve për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, tha presidenti Tayyip Erdogan në transmetuesin “A Haber”, në një intervistë të premten.

Erdogan tha gjithashtu se Turqia ishte e vendosur të dërgonte hetimet në një gjykatë ndërkombëtare, duke shtuar se Ankaraja do të dërgonte dokumente dhe informacione lidhur me rastin tek autoritetet që do të kryenin gjyqin.