Erdogan në gjah ndaj gylenistëve edhe në Afrikën Jugore

Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hënë se Afrika Jugore duhet të marrë masa për të ndaluar aktivitetet e anëtarëve të organizatës gyleniste (FETO).

“Është për të ardhur keq se Afrika Jugore është një prej vendeve ku FETO është shumë aktive. Unë i kam gati dokumentet për t’ua dorëzuar, por do t’ju sjelli edhe të tjera. Unë do t’ju them se FETO mund të kërcënojë gjithashtu edhe Afrikën Jugore”, tha Erdogan gjatë një fjalimi në inaugurimin e ambasadës së re turke në Pretoria.

“Në takimin tonë me Presidentin e Afrikës Jugore, në do t’i diskutojmë këto çështje në detaje. Do të sjelli pritjet tona mbi orkestratorët e përpjekjes së grushtit të 15 korrikut 2016 dhe vrasësve të 251 qytetarëve tanë”, shtoi ai.

Turqia ka një kohë të gjatë që ka ndaluar aktivitetet gyleniste në të gjithë botën, raportoi “Hurriyet”.

Dështimi i grusht shtetit të vitit 2016 ka shtuar apetitet e presidentit turk për të ndjekur aktivistët gylenist, pasi sipas qeverisë turke pikërisht Fetuallah Gulen ka qenë orkestruesi i rrëzimit të shtetit.