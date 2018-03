Erdogan, Haradinajt: Vëllezërit e mi kosovarë do të kërkojnë llogari prej teje /VIDEO

Erdogan mjaftë i tensionuar ka kërcënuar Haradinajn, duke thënë se karriera e tij do të përfundojë shumë shpejt.

“Agjencia Turke e Inteligjencës, me një operacion në Kosovë 6 prej këtyre (FETO) i kapën këta përfaqësues të lartë të FETO-s në Ballkan dhe i sollëm. Por, kam një pikëllim. Kryeministri i Kosovës i mori nga detyra personin në krye të inteligjencës dhe ministrin e Brendshëm. Unë tani pyes kryeministrin e Kosovës: Me udhëzim të kujt more një hap të tillë? Prej kur fillove t’i mbrosh ata që u përpoqën t’i bëjnë grusht shteti Republikës së Turqisë?”, tha presidenti Erdoğan.

“Vëllezërit e mi kosovarë nuk i japin kredibilitet një kryeministri si ti”

“Si mund t’i ushqesh këta njerëz që kanë bërë një tentativë për grusht shteti ndaj Turqisë e cila mirëpret Kosovën si një vëlla. Do të japësh llogari edhe t’i për këtë. Vëllezërit e mi kosovarë nuk i japin kredibilitet një kryeministri si ti. Vëllezërit e mi kosovarë, kosovarët që i njoh dhe i di, do të kërkojnë llogari prej teje për këtë. Unë e di edhe këtë”, deklaroi Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : [FETÖ Elebaşı ] Kosova’dakilerin başına ne geldiyse senin de başına o gelecek. Sen beddua seanslarına devam et. Biz milletimizin dualarıyla ayaktayız. pic.twitter.com/6M6ymBTGR7 — Üst Akıl Oyunları 🇹🇷 (@UstAkilOyunlari) March 31, 2018



Chat Conversation End

Type a message…