Erdogan: Do ta rikthejmë dënimin me vdekje

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan ka thënë se fitorja në referendum është reforma më e madhe politike në historinë moderne të Turqisë. Erdogan ka përsëritur qëndrimin e tij për rikthimin e dënimit me vdekje.

Erdogan do të kryesojë seancën e qeverisë të hënën në Ankara, kjo pas mbështetjes së qytetarëve për ndryshimet ndryshimeve kushtetuese, përmes të cilave Turqia kalon në sistem presidencial të qeverisjes, njoftoi CNN turk, transmeton lajmi.net

Erdogan pas fitores në referendum ka thënë se kjo është reforma më e madhe politike në historinë moderne të Turqisë, por opozita i kundërshtoi rezultatet për shkak të parregullsive dhe tha se do të ngrejë një padi.

Për kalim në sistemin presidencial kanë votuar 51.3 për qind, ndërsa 48.7 për qind e votuesve kanë votuar kundër.

Tabori “pro” ndryshimeve kushtetuese ka siguruar 25 milionë vota në referendum, ndërsa kampi kundërshtues rreth 1.3 milionë më pak.

“Turqia për herë të parë në historinë e saj në një çështje të tillë të rëndësishme ka vendosur nga vullneti i Parlamentit dhe popullit”, tha Erdogan. “Për herë të parë në historinë e ndryshimit të sistemit politik përmes politikës civile. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme,” tha ai në një konferencë për shtyp se ishte televiziv të drejtpërdrejtë.

Dënimi me vdekje, Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i bëri thirrje Ankarasë zyrtare për të pasur kujdes në hapat e ardhshëm.

“Kjo është më e rëndësishme për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit në përputhje me parimin e sundimit të ligjit të regjistruar në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut,” tha Thorbjorn Jagland.

Por, Erdogan njoftoi se ai tani është gati për të organizuar një referendum mbi rivendosjen e dënimit me vdekje. Duke reaguar ndaj turmës duke brohoritur “dënimin me vdekje!” ai tha: “Nëse opozita mbështet rifutjen e dënimit me vdekje, unë do të miratojë masa, dhe nëse jo, do të organizoj një referendum të ri”.

Komisioni Evropian i ka bërë thirrje qeverisë turke për të arritur “konsensusin e gjerë të mundshme kombëtare” pas referendumit.

“Duke pasur parasysh rezultatin e ngushtë e referendumit dhe implikimet thellë të ndryshimeve kushtetuese, ne ftojmë (…) se autoritetet turke në zbatimin e tyre të arritur konsensusin më të gjerë të mundshme kombëtare”, ka thënë presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. /Lajmi.net/