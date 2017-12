Eranda Libohova, Kejsi Tola dhe Kastriot Tusha në rrezik, shpëtohen nga FNSH

Shqipëria po përballet me përmbytje masive në shumë zona, madje kanë filluar evakuime të shumë banorëve.

Në rrezik për jetën ishin edhe disa prej artistëve tanë të cilët kanë parë tmerrin me sy, shkruan lajmi.net.

Janë këngëtarët Eranda Libohova, Kastriot Tusha dhe Kejsi Tola ata të cilët falë ndërhyrjes së Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH) tashmë janë shëndoshë e mirë.

Përmes rrjeteve sociale, Eranda ka rrëfyer tmerrin e atyre orëve, duke shkruar: “Si fillim jam shendoshe e mire😃..Ishim nisur drejt Prishtines per te marre avionin e linjes Prishtine -Zyrih. 12 vjet pa fluturuar vendosa te sfidoj friken…u tremba nga ajri, por uji paskesh qene më keq .Falenderoj FNSH(forcat e nderhyrjes se shpejte) qe me shpetuan jeten mua e kolegeve te mij artiste Kastriot Tusha Kejsi Tola,e Zeqir Sulkuqi ..kjo eshte foto me nje nga efektivet e FNSH-se Genti Hyka mbas operacionit te shpetimit ne Fushe -Kruje.”.

Mbi fotografinë me njërin prej personave që u ndihmoi të shpëtonin, Eranda mori komente të pafund nga ndjekësit, të cilët i dëshironin të kaluara. /Lajmi.net/