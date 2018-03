Era zbulon pjesë nga kënga e re

Siç duket po vjen me këngë të re shumë shpejt.

Këngëtarja Era Istrefi ka publikuar një video në Twitter, ku shihet se është në një studio muzikore, dhe në prapavijë dëgjohet kënga e re e saj, shkruan lajmi.net

Në fakt, këngëtarja nuk ka treguar asnjë detaj më shumë të këtij projekti dhe nuk dihet se kur do publikohet.

Kujtojmë që ky projekt do lansohet pas suksesit që Era kishte me ‘No I Love Yous’ në bashkëpunim me French Montana./Lajmi.net/