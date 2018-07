Era Istrefi, Will Smith dhe Nicky Jam pranë Kupës së Botës, Dj. amerikan: Jeni me fat!

Era Istrefi bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam kanë arritur në Rusi.

Ata orë më parë kanë mbajtur një konferencë para medieve në Rusi, shkruan lajmi.net.

Pas kësaj ata kanë vizituar stadiumin ku do të performojnë si dhe u intervistuan nga mediumet e ndryshme.

Së fundi, Era ka ndarë me ndjekësit një foto bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam, ku shihen pranë trofeut, të cilin do ta marrë fituesi i Kampionatit Botëror.

“Mund ta shohësh. Por nuk mund ta prekësh! 🏆”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/