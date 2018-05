Era fshinë menjëherë fotot me të cilat paralajmëroj këngën e Kampionatit

Ka pak minuta që këngëtarja kosovare konfirmoi pjesëmarrjen në Kampionatin Botëror nëpërmjet publikimit të dy fotografive në lloraginë e saj në Instagram.

Me imazhet e postuara Era ka zbuluar poashtu se si do të duket në klipin e ri ku do të performoj krahas dy yjeve të mëdhenj botëror, shkruan lajmi.net

Mirëpo nuk shkoj shumë e këngëtarja kosovare ‘zhduki’ nga Instagrami fotot dhe arsyeja ende nuk dihet.

Ndryshe kënga zyrtare e Kupës Botërore që do të këndohet nga Will Smith, Nicky Jam dhe Era Istrefi pritet të publikohet më 25 Maj dhe sipas Will Smith do të titullohet ”One Life to Live. Live it Up”.

Lajmi.net në vazhdim ju ri-sjell sërish fotot që Era sapo i fshiu./Lajmi.net/