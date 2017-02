Epoka e Re e Trump-it, për Kosovën një “makth”

Viktima e parë e presidentit amerikan Donald Trump për paqëndrueshmërinë e tij, mund të mos jetë Ukraina apo vendet baltike, por e vogla Kosovë.

Ferizaj, Kosovë: Dashuria e Armend Miftarit për Amerikën është e palëkundshme, edhe pse në krye është Donald Trump.

Duke iu falënderuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rolin që luajtën në çlirimin e Kosovës nga forcat e armatosura serbe nga Sllobodan Millosheviq në vitin 1999, Miftari mbetet një mirënjohës i përjetshëm për Amerikën dhe kontributin e saj, e ndër to edhe për bazën ushtarake amerikane Bondsteel që është formuar në Ferizaj, transmeton lajmi.net.

Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është shtëpia e një statuje të shkëlqyeshme bronzi të ish-presidentit amerikan Bill Clinton, e ndërkaq emrin e tij e mban edhe një sallë e sportit në Ferizaj, e këtë emër e mori pasi Clinton ka mbajtur një fjalim të madh atje.

Rrugëve të qytetit, mund të shohësh një në 10 adoleshent përmes së cilëve shprehet dashuria për Amerikën, ata kanë flamuj të qëndisur në rrobat e tyre, ose në pantallona ose në ndonjë bluzë.

Miftari është një 38 vjeçar, i cili kur në Kosovë nisi lufta ai u largua si refugjat në Gjermani, më pas shkoi për të punuar si ndërtimtar për amerikanët në bazën më të madhe ushtarake amerikane në Afganistan. Gjatë qëndrimit të tij atje, Miftari e shkroi një këngë mirënjohëse për Amerikën, “Thank You USA”.

Por besnikëria e tij për Amerikën, duket se po kthehet në ankth. Perspektiva e Trump-it në Shtëpinë e Bardhë, për Kosovën është një “makth”, e kjo jo vetëm pse 90% e kosovarëve janë mysliman, por rreziku sipas tij qëndron qysh prej komenteve tek muzika e tij nga ana e serbëve.

“Thank You USA”, e cila është e plasuar në YouTube, Miftari thotë se që prej Trump u inaugurua si president, komentet nga serbët janë rritur. Aty shkruajnë se “Ëndrra e Serbisë u bë realitet”, dhe se “Trump është në anën e tyre e shpejt Kosovën do ta kthej në Serbi”.

Qysh në fillim të zgjedhjeve amerikane, fokusi ka qenë tek Ukraina, vendet baltike dhe në arena tjera të shquara gjeopolitike. Por e vogla Kosovë, tashmë u bë një testim terreni për forcat e ushtrisë. Kosovës, ende i mungojnë forcat ushtarake, e në këtë aspekt Kosova është e pafuqishme pa forcat e sigurisë amerikane, dhe besueshmërinë politike.

Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, Kosova është njohur nga 113 vende. Rusia dhe Kina, megjithatë, janë në mesin e vendeve që nuk kanë ndryshuar qëndrimin e tyre duke mbështetur pretendimet e vazhdueshme të Serbisë. SHBA, një nga vendet e para që njohu pavarësinë e Kosovës, ka lobuar shumë për këtë vend e gjithashtu ka kërkuar që Kosova të hyjë në UNESCO në vitin 2015, por që dështoi për vetëm 3 vota.

Më shumë se 4,200 trupa ushtarake të NATO-s, duke përfshirë 650 amerikan, janë të vendosur në Kosovë. Në një bisedë me Trump pak kohë para inaugurimit të tij, Vlora Çitaku, ambasadorja e Kosovës në Uashington, i tha se ajo “përfaqëson vendin më pro-amerikan mbi tokë, Kosovën”. Megjithatë, nuk është e qartë nëse Kosova do të jetë prioritet për Trump-in dhe ardhjen e një epoke të re në Amerikë.

Nuk është një sekret që fshihet nga kosovarët, ata e duan dhe e adhurojnë Amerikën. Amerika është e dominuar nga shqiptarët duke përfshirë njerëz si Miftari, të cilët mbesin admirues të zjarrtë të Clintonëve. Kosova ka dyqane të shumta me emrat e tyre, madje një dyqan në Prishtinë mban emrin e zonjës Clinton, patjetër që ka edhe butikë e rrugë të emëruara edhe me emra tjerë të njerëzve të pushtetshëm në Amerikë.

Megjithatë, Amerika mbetet edhe shtëpia e një minoriteti serb që kryesisht jetojnë në pjesën veriore të vendit.

Vojislav Seselj, është personi që këndoi një këngë në parlamentin serb, menjëherë pasi Trump shpalli fitoren si president. Kënga ishte kompozuar nga një anëtar serb i cili jeton në Milwaukee, ndërsa kënga ngërthen në vete se si Trump dhe Vladimir Putin, së bashku do të jenë perandor të botës dhe do të dëbojnë myslimanët nga SHBA-ja, ashtu si Trump premtoi në fushatat e tij.

Edhe Marko Gjuriç, pas fitores së Trump festoi me një shishe shampanjë, edhe pse është përgjegjës për negociatat e ndërmjetësuara nga BE-në për të “normalizuar” marrëdhëniet me Kosovën. E në anën tjetër, Serbia vazhdon të mbajë lidhje të ngushta me Rusinë.

Mitrovica, vazhdon të shihet ende si pjesë e Serbisë. Pas fitores së Trump, atje u festua me brohoritje të madhe, e vetëm një ditë pas zgjedhjeve, nëpër qytet u shfaqën postera me foton e Trump, ku shkruante se “serbët qëndruan pranë tij gjatë gjithë kohës”.

Këto tensione u rritën papritmas kur Serbia u përpoq të fus një tren nga Beogradi në Mitrovicë. Treni mbante ikona të manastireve ortodokse serbe dhe mbante parullën “Kosova është Serbi”, në 21 gjuhë.

Por megjithatë, treni u ndalua kur Kosova dërgoi njësitë speciale të policisë në kufi për ta ndaluar hyrjen e tij, e ndërsa kryeministri serb Aleksander Vuçiç kishte thënë se shqiptarët kishin vënë dinamit në binar.

Retorika mes Beogradit dhe Prishtinës vazhdon të përshkallëzohet ndjeshëm pas tentimit të futjes së trenit në Kosovë. Presidenti serb Tomisllav Nikoliç tha se ishte i gatshëm t’i dërgonte forcat ushtarake serbe në Kosovë, ndërkohë Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi duke thënë se Serbia është duke synuar të aneksojë pjesën veriore të Kosovës duke e përdorur “modelin e Krimesë”.

Deri tani, fati i Kosovës ka marrë shumë pak vëmendje nga Amerika gjatë periudhës së tranzicionit. Por megjithatë, Miftari vazhdon të mbajë shpresa. Ai thotë se kurrë nuk do të ndalet duke e dashur Amerikën.

“Jam skeptik ndaj Trump-it, por pastaj ndalem dhe mendoj me veten.. edhe ai është një amerikan”.

E pas gjithë këtyre marrëdhënieve të tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë, sot pritet që presidentët dhe kryeministrat e dy vendeve të takohen në Bruksel, në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. /Lajmi.net/