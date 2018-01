Episodi i 38-të i “Egjeli”: Gjyla bëhet psikologe

Jo gjithçka po shkon sipas planit në serialin më të famshëm të Kosovës, “Egjeli”.

Ende në Prishtinë, Familja Baruti veçse ka filluar të krijojë një jetë sa të çuditshme aq edhe normale për ta, ndërsa Likisiç duket do të vazhdojë me fatin e keq që e ndjek me vajzat në të cilat dashurohet, që nga Coci, e deri te dashuria e tij më e re, Majlinda.

Më interesantja e këtij episodi është teta Gjyli. Me kërkesën e Likit, shkojnë për të vizituar një psikolog, i cili pritet që t’i ndihmoje teta Gjylit për të tejkaluar problemet dhe stresin.

Psikologu tenton që t’i ofrojë asaj ndihmë, por përfundon duke kërkuar ndihmë nga Gjyla.

Nga ana tjetër, Sheqa po vazhdon misionin e tij. Shikojeni fundin e episodit dhe atë çfarë ndodh në mes të Sheqes e Zhigut. Drama siç duket veç sa ka filluar!

Shikojeni episodin e plotë të 38-të të “Egjeli” duke klikuar në këtë link: stupcat.gjirafa.com.