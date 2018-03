Epike, 65 vjeçare por ‘shokon’ publikun me performancë si Dj

Emri i saj është Kristina.

Është gruaja që ka ‘shokuar’ publikun me performancën e saj.

Me 44 vite martesë, Kristina kishte pasur gjithmonë pasion të merrej me muzikë. Megjithatë, nuk ishte marrë edhe shumë për shkak të angazhimit të saj me punë, shkruan lajmi.net

Askush nuk kishte pritur që ajo të dilte si Dj në skenë, por të gjithë u ngritën në këmbë për të kërcyer.

Shikoni videon më poshtë për më shumë. /Lajmi.net/

http://www.youtube.com/watch?v=QNpJppAdsGs