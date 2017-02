Enrique e merr një lajm të jashtëzakonshëm para ndeshjes me Atleticon (FOTO)

Lajm shumë i mirë për Barcelonën para ndeshjes së Kupës së Mbretit.

Mbrojtësi kryesor i skuadrës, Gerard Pique, është rikuperuar plotësisht.

Ai ka ushtruar me skuadrën dhe do të luajë nga minuta e parë me Atletico Madridin, përcjellë “lajmi.net”.

Ndryshe, kataluasit e fituan ndeshjen e parë 2:1 në “Vincente Calderon”, andaj janë favoritë kryesorë për kalimin në finale. /Lajmi.net/

