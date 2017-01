Engel dhe Thaçi: Arrestimi i Haradinajt skandaloz, Serbia po e keqpërdor Interpolin

Presidenti Hashim Thaçi ka njoftuar se është takuar me kongresmenin Eliot Engel

Thaçi ka thënë se janë pajtuar për një deklaratë të përbashkët, ku kërkojnë nga Franca që Ramush Haradinaj të lirohet urgjentisht.

Deklarata e plotë:

Sapo takova mikun e madh të Kosovës dhe një nga kongresmenët kryesorë amerikanë, Eliot Engel.

E lëshuam këtë deklaratë të përbashkët:

Ne besojmë se abuzimi nga ana e Serbisë me sistemin e “Njoftimit të Kuq” të Interpolit që ka çuar në arrestimin e Ramush Haradinajt është skandaloz. Ne i bëjmë thirrje Francës që urgjentisht ta procesojë rastin dhe ta kthejë atë në vendin e tij në Kosovë sa më parë.

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të mbajnë Serbinë përgjegjëse për shpërdorim të Interpolit nga ana e saj. Procesi i anëtarësimit të Serbisë në BE duhet të ndalet deri në momentin kur Serbia vazhdon me obligimin e saj për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.

Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara duhet t’ia bëjnë me dije Beogradit se marrëdhëniet dypalëshe do të dëmtohen nëse Serbia nuk i kthehet rrugës konstruktive. HTH